İRANLI MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNÜ SAÇLARINI KESEREK PROTESTO ETTİLER

TUNCELİ'de bir grup kadın, İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini'nin hayatını kaybetmesini yürüyüş yaparak ve saçlarının bir kısmını keserek protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından bu ülkede başlayan protestolar, tüm dünyaya yayıldı. Tunceli'de Kadın Platformu'nun çağrısıyla yüzlerce kadın, Sanat Sokağı'nda bir araya gelerek ellerinde Mahsa Amini'nin fotoğrafları ve çeşitli pankartlarla slogan atarak Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Aralarında Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay'ın da bulunduğu kadınlar, ellerinde makaslarla saçlarının bir kısmını keserek İranlı Mahsa Amini'nin öldürülmesini protesto edip, oturma eylemi yaptı.

'İRAN'DA ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN DİRENEN KIZ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Platform adına açıklama yapan Fatoş Argın Taşkale, İran'daki kadınların yanında olacaklarını belirterek, Mahsa Amini, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle işkenceyle katledildi. Mahsa Amini yıllardır süren kadın düşmanı gerici, tekçi, erkek egemen molla rejiminin yürüttüğü politikaların sonucunda katledilen kadınlardan sadece birisi. Mahsa Amini'nin saç teli bugün başta İranlı kadınlar olmak üzere İran halkının ve dünya kadınlarının özgürlük direnişinin bayrağı olmuştur. Mahsa Amini cinayetinin ardından kitleselleşen ve sokağa taşan halkın tepkisi İran rejiminin halk nezdinde bir karşılığı olmadığını gösteriyor. İranlı kadınlara yönelik saldırılarda, İnsan hakları yetkililerinin açıklamalarına göre 70'in üzerinde insan katledilmiştir. Yüzlerce insan işkenceyle gözaltına alınmıştır. İran'da özgürlükleri için direnen kız kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İranlı kız kardeşlerimizin mücadelesi bizlerin de mücadelesidir. Onların mücadelesini bir kez daha buradan selamlıyoruz dedi. (DHA)