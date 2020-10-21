İSMEK'İN ESKİ BÖLGE SORUMLUSU KADINLARA "HAKARET" DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davada, tanıklar dinlendi.

İstanbul 59. asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Yeşim Meltem Şişli katılmadı. 16 müşteki duruşmada hazır bulundu. Taraf avukatları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM avukatları da duruşmada hazır bulundu.

DERNEKLERİN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatları, Mazlumder ve KADEM derneklerinin müdahillik taleplerinin reddini talep etti. Mahkeme de suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle KADEM ve MAZLUMDER'in davaya katılma taleplerini reddederek gözlemci olarak duruşmaya katılmalarına karar verdi.

İLK TANIK: KÜÇÜMSEYİCİ İFADELERİ OLDUDuruşmada tanık olarak ifade veren İBB'de eski Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürü olan Ali Koca, sanıkla 4 ay boyunca birlikte çalıştıklarını belirtti. Sanığın görevlendirmesiyle İSMEK bölge sorumlularıyla toplantıyı organize ettiğini söyleyen Koca, "Sanık bana dönerek 'Bölge sorumlusu arkadaşlarımızın hepsi bayan ne kadar şanslısınız. Evde de bayan burda da bayan' dedi. Bu söylediklerine bir anlam veremedim. Daha sonra bölge sorumlusu arkadaşlar sırayla kendilerini tanıttılar, yaptıkları işleri anlattılar. Bitiminde sanık arkadaşları kastederek 'Hitabetiniz, diksiyonunuz çok iyi değil, eğitim almalısınız' dedi. Ben de eğitim kurumu olduğumuz için hem vatandaş, hem de personeli eğittiğimizi söyledim. Kendisine formasyon gerekmediğini, bu kişilerin eğitimci olmadıklarını, sadece yönetici olduklarını ifade ettim. Sanık şikayetçilere hitaben 'Çok az paraya çalışıyorsunuz ama sizi çok istekli görüyorum, bu kadar gayret bu kadar az para ile yapılmaz. Mevsim Ağustos olduğu için otobüse minibüse biniyorsunuz, başınızda başörtüsü, üzerinizde pardesü var, kokuyorsunuzdur da ' dedi. Çantalarınızını ve gözlüklerinizi masaya bırakın' dedi. Devamında 'Görüyorum ki marka takılıyorsunuz, az paraya çalıştığınızı söylüyorsunuz, nasıl alıyorsunuz' tarzında küçümseyici ifadeleri oldu. 'Siz holding çalışanı mısınız' diye sordu. Sonrasında yine sanık kimlerin evli, kimlerin bekar olduğunu sordu. Çoğunluk bekardı. Sanık 'Çok bekarımız varmış, itfaiyeci arkadaşlarımızla tanıştıralım, kaynaştıralım' diye söyledi. Bu ifadeden hepimiz rahatsız olduk. 'Siyaset yapıyor musunuz' diye sordu. 'Ben siyaset yapılmasına müsaade etmem' dedi. Devamında 'Biz biliyoruz, siyaset yaptınız, Allah'tan sosyal medyada ayak izi var, bakacağız, göreceğiz' dediğini duydum" şeklinde konuştu.

İKİNCİ TANIK: O SÖZLERİ DEMEDİ, AYRIMCILIK YAPTIĞINI GÖRMEDİM2015 yılından bu yana İBB'de Dış İlişkiler Müdürlüğünde Dış İlişkiler Uzmanı olarak çalışan ve 4 ay önce de insan kaynakları müdürlüğünde göreve başlayan tanık Osman Çağrıgül ise sanığın İngilizce bilen bir asistan gerekmesi üzerine kendi CV'sini İnsan Kaynakları'ndan bularak görüştüğünü, hatta kendisinin akrabalarının AK Parti'de milletvekili olarak görev yaptıklarını söylemesi üzerine sanığın, bunun önemli olmadığını söylediğini belirtti. Toplantıda kendisinin de hazır bulunduğunu söyleyen Çağrıgül, "Sanığın müştekilere yönelik olarak 'Cümle kurmakta zorlanıyorsunuz, diksiyonunuz kötü, kapasiteniz yeterli değil' şeklinde bir ifadesi olmadı. Ayrıca sanığın, tanık Ali Koca'ya 'Hem evde hem burada bayan, belediyenin en şanslı müdürüsün' dediğini duymadım. Deseydi mutlaka duyardım. 'Bu sıcakta zor olmuyor mu, hem kapalısınız, başörtünüz var, terliyorsunuzdur da kokuyorsunuzdur' demediğini net olarak hatırlıyorum. İnsanlar arasında inançları, cinsiyetleri, siyasi görüşleri baz alınarak ayrımcılık yaptığını hiç görmedim" şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENECEKAile Bakanlığı avukatı Gizem Öztürk, tanık Osman Çağrıgül ile sanık arasında alt-üst ilişkisi bulunduğunu öne sürerek beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Sanık avukatları ise dinlenilmesini istedikleri tanıklar olduğunu belirttiler. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

- İstanbul