Son dakika haberi! İsrail polisi Kovid-19 gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi - Son Dakika

Son dakika haberi! İsrail polisi Kovid-19 gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi

Son dakika gündem haberi: İsrail polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini gerekçe göstererek Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmesine izin vermedi.

Son dakika haberi! İsrail polisi Kovid-19 gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi, System.String[]

İsrail polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini gerekçe göstererek Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmesine izin vermedi.

Eski Şehir bölgesi çevresinde konuşlu İsrail polisleri, Tel Aviv yönetiminin geçen haftadan itibaren ilan ettiği 3 haftalık karantina uygulamasını gerekçe göstererek, Eski Şehir dışından Harem-i Şerif'e ulaşımları engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Eski Şehir dışından geldiğini tespit ettikleri Filistinlilere para cezası kesti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sadece 1200 kişinin Harem-i Şerif'te cuma namazı kılabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da namaz kılanların Eski Şehir bölgesi sakinleri olduğuna işaret edildi.

Aksa yolunda polis engelliyle karşılaştılar

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak üzere Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nden yola çıkan Filistinli Ekrem Ebu Rumeyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'na kadar geldiklerini ve burada polis engeliyle karşılaştıklarını söyledi.

Ebu Rumeyle, kendisi gibi onlarca Filistinlinin Harem-i Şerif'e gidemediğini ve Şam Kapısı bölgesinde cemaatle cuma namazını kıldıklarını kaydetti.

Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı alan İsrail yönetimi, bu karara rağmen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e baskın düzenlemelerine ise hala izin veriyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail polisi Kovid-19 gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi - Son Dakika

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