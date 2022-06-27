Esenyurt'ta iki günde iki kadının şüpheli ölümü - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki günde iki kadının şüpheli ölümü

27.06.2022 12:51
Esenyurt'ta iki günde iki kadının şüpheli ölümü

ESENYURT'ta iki günde, iki kadın balkon ve pencereden düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta iki günde, iki kadın balkon ve pencereden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli olarak görülen iki olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Esenyurt'ta 25 ve 26 Haziran tarihlerinde, Leyla Aksu ve Nefise M. isimli kadınlar yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İnönü Mahallesi'nde, 25 Haziran pazar gecesi, Leyla Aksu (25) isimli kadın yalnız yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evinde balkondan düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"KENDİSİNİN ATLADIĞINI ZANNETMİYORUM"

Leyla Aksu düştükten sonra olay yerine gelen sokak sakini Mehmet Garip, "Önce 'Yapma' diye bir ses duyduk, sonra sokağa indik ve kızı yere düşmüş halde gördük. O anda son nefesini verip öldü. Bazı görgü tanıkları bir kişinin hızla evden çıkıp gittiğini söylüyor ama kesin olan bir şey yok henüz. Kendisinin atladığını zannetmiyorum, yanında birileri olabilir" diye konuştu.

"ÖNCE SARKTI SONRA ATLADI"Esenyurt'ta yaşanan ikinci ölüm olayı ise, Zafer Mahallesi'nde lüks bir rezidansta yaşandı. Nefise M. isimli kadın, rezidansın 7'nci katındaki dairesinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan Nefise M. kurtarılamadı. Nefise M.'nin pencereden sarkıp atladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


- İstanbul
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Aynı ilçede iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti Aynı ilçede iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta iki günde iki kadının şüpheli ölümü - Son Dakika

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