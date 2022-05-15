İZMİR'DE 27 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şehit Mehmet Mahallesi'ndeki bir arazide yapılan aramada, 17'si Yemen, 4'ü Senegal ve 6'sı Eritre uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş., H.B., M.C. ve U.U. gözaltına alındı. 1 minibüs, 1 kamyonet, 2 lastik bot, 1 bot motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 pompa, 1 akü ve 60 litre benzine de el konuldu

Kaçak göçmenler temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)