Son dakika haberi | İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

23.06.2022 04:40
Son dakika haberi | İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak metrelerce sürüklendi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Güler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 VLG 23 plakalı motosikletiyle sokakta ilerlemekte olan Erol Çam (47), yağmur suyu kanalına süratli girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletten düşen ve taklalar atarak metrelerce sürüklenen Çam, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bergama, Fatih, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir'de taklalar atarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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