Üye Girişi
Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi

16.02.2022 12:27
Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi

Son dakika haberleri... Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinde jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinde jandarma ekiplerinin devriyeleri sırasında farklı suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında M.G. isimli şahsın büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı.

Öte yandan, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş ilçesi, Gömbe Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında A.P. isimli şahsın taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edilerek yakalandı. Olaylar ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:32:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Jandarmadan 'aranan şahıs' devriyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement