Son dakika haberi: Jandarmadan kaçak midye operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarmadan kaçak midye operasyonu

14.04.2022 10:25
Son dakika haberi: Jandarmadan kaçak midye operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 750 kilogram akivades kum midyesi ele geçirdi.

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 750 kilogram akivades kum midyesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'a midye kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla 750 kilogram akivades kum midyesi ele geçirdi. Enez Kaymakamlığı, yapılan operasyonu sosyal medya hesabından 'Su uyur Jandarma uyumaz' ifadeleri ile duyurdu. Operasyon sonucu yakalanan şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre 148 bin 607 TL idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

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Yunanistan, Jandarma, Edirne, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarmadan kaçak midye operasyonu - Son Dakika


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