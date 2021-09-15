KAĞITHANE'DE EVİNE DÖNERKEN ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KAĞITHANE'de 25 yaşındaki Zeyit Hüseyin Akbaba, bir arkadaşıyla gece saatlerinde evine dönerken, tartıştığı kişilerce bıçaklandı. Karnından yaralanan Akbaba, hastanede hayatını kaybetti. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane Sultan Selim Caddesi üzerinde geçen pazartesi saat 00.15'te meydana geldi. Gece evlerine dönen iki arkadaş ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 25 yaşındaki Zeyit Hüseyin Akbaba karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Akbaba, kavga ettiği kişiler tarafından bir süre kovalandı. Yere düşen Akbaba'yı görenler olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Zeyit Hüseyin Akbaba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki grubun kavga etmesi ve bıçaklanan kişinin koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışması yer aldı.