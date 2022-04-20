Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

20.04.2022 19:01
Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Kahta ilçesi Girne Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Mustafa S. (20) yönetimindeki 02 KN 239 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan ve kasasında tatlı imalatı yapılan 22 RH 124 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa S. ile kamyonet kasasında tatlı yaptığı esnada üzerine kızgın yağ dökülen Nevzat B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Kahta- Sincik Karayolu Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Murat B. (46) yönetimindeki 34 VM 1734 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Murat B. ile araçta bulunan Yusuf B. (60), Abuzer B. (61), Hüseyin B. (13) ve Fatma B. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

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Atatürk Bulvarı, Otomobil, Adıyaman, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kahta'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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