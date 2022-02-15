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Son dakika haberi: Kanada muhalefetinden Başbakan Trudeau'ya eleştiri - Son Dakika

Son dakika haberi: Kanada muhalefetinden Başbakan Trudeau'ya eleştiri

15.02.2022 07:53
Son dakika haberi: Kanada muhalefetinden Başbakan Trudeau'ya eleştiri

Son dakika haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uygulamaya koyduğu Acil Durumlar Yasası nedeniyle muhalefet partilerinin eleştirilerine maruz kaldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uygulamaya koyduğu Acil Durumlar Yasası nedeniyle muhalefet partilerinin eleştirilerine maruz kaldı.

Muhalefet liderleri, Kanada'nın bu aşamaya gelmesinin nedeninin Trudeau'nun protestocu krizini yönetememesi olduğunu söyledi.

Trudeau'nun kararının ardından açıklamalarda bulunan federal muhalefet partileri, Başbakan Justin Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'nı başlatma kararının, ülke genelinde konvoy ablukalarıyla başa çıkmada "başarısızlığının kanıtı" olduğunu belirtti.

Yeni Demokratlara göre karar, eylemsizliğin sonucu

Yeni Demokrat Parti NDP'nin lideri Jagmeet Singh, Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'na başvurması gerçeğinin, kriz bölgelerindeki "eylemsizliğinin" bir sonucu olduğunu ifade etti.

Singh, "Başbakan'ın bu tedbire başvurması liderliğinin başarısızlığının kanıtıdır. Bu noktaya gelmemizin nedeni, Başbakan'ın Ottawa kuşatılırken hiçbir şey yapmadan haftalarca beklemesi ve eylemin haftalarca sürmesine izin vermesidir." dedi.

Ana muhalefet lideri Trudea'yu beceriksizlikle suçladı

Ana muhalefet partisi Muhafazakar Parti'nin geçici lideri Candice Bergen, Trudeau'nun kararından "çok endişeli" olduğunu açıkladı ve kararı "beceriksizlik" olarak nitelendirdi.

Bergen, "Eyaletler, Başbakan'ın kararını desteklemiyor. Başbakan'ın sürekli olarak bölünmeyi körüklediğini ve aynı fikirde olmadığı Kanadalıları damgaladığını gördük. Bunu yaparak, sorunu çözmeye çalışmak yerine pek çok engel yarattı. Başbakan çok kötü bir iş çıkardı." diye konuştu.

Bergen, kamyonların taşınması ve ablukaların "barışçıl bir şekilde" kaldırılması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Quebec Bloku'nun şartı asker kullanılmaması

Quebec eyaletinin bağımsızlığını savunan Bloc Quebecois (Quebec Bloku) Lideri Yves-François Blanchet de Başbakan'ın bu kadar ciddi önlemler almayı planladığını öğrendiğinde "şaşırdığını" ve ülke çapındaki protestoların herhangi bir kısmıyla başa çıkmak için Acil Durumlar Yasası yetkilerinin gerekli olduğuna dair "ciddi şüpheleri" olduğunu söyledi.

Blanchet, partisinin Liberalleri desteklemeye hazır olduğunu ancak şartlarının Kanada'daki eylemlerde asker kullanılmaması olduğunu hatırlattı.

Başbakan Trudeau'ya sadece Ontario eyaleti destek verdi

Öte yandan Başbakan Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'nın açıklanması hakkında pazartesi sabah saatlerinden itibaren eyalet başbakanlarını aradığı bildirildi.

Kanada basınına yansıyan haberlere göre Trudeau'nun önerisi, Quebec, Saskatchewan, British Columbia, Alberta ve Manitoba eyalet başbakanları tarafından reddedildi.

Trudeau'nun önerisine sadece Ontario eyalet başbakanının destek verdiği öğrenildi. Ontario Başbakanı Doug Ford'un, Windsor'daki Ambassador Köprüsü ile Ottawa'daki kamyoncu ablukasının bir an önce kaldırılması nedeniyle karara destek verdiği belirtiliyor.

Yasanın uygulama kararının yedi gün içinde parlamentoda oylanması gerekiyor

Bu arada bir azınlık hükümetinin lideri olarak Başbakan Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'nın uygulanmasına dair teklifi yedi gün içinde Federal Parlamento'da oylamaya sunması gerekiyor.

Trudeau'nun teklifin geçmesi için de en az bir muhalefet partisinin desteğine ihtiyacı olduğu belirtilirken, siyasi yorumlarda Trudeau hükümetine, parlamentodaki oylamada Bloc Quebecois Partisi'nin destek vereceği ileri sürülüyor.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosunda 159 milletvekilliği bulunan iktidardaki Liberal Parti'nin, karar yeter sayısı olan 170 evet oyu için 21 oya daha ihtiyacı bulunuyor.

Uzmanlar, 32 milletvekili bulunan Bloc Quebecois Partisi'nin, Trudeau'nun parlamentodaki oylamada ihtiyacı olan destek için yeterli olacağı görüşündeler.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün aldığı bir kararla, aşı karşıtı protestolara karşı güvenlik güçlerine yasal destek sağlamak amacıyla, ülkede Savaş Yasası olarak da bilinen Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koyduğunu açıklamıştı.

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Muhalefet, Başbakan, Kanada, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kanada muhalefetinden Başbakan Trudeau'ya eleştiri - Son Dakika


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