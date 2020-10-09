Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı

09.10.2020 00:19

Bir son dakika haberine göre Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı Karabük'te bir apartmanın dördüncü katından düşen 38 yaşındaki Fatma Yıldırım ağır yaralandı.

Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te bir apartmanın dördüncü katından düşen 38 yaşındaki Fatma Yıldırım ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Soğuksu Mahallesi 1.Etap TOKİ Konutları İhlas Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Fatma Yıldırım isimli kadın 4. katta bulunan evinin penceresinden belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü. Yıldırım'ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Yıldırım Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dört çocuk annesi olan ve hastanede tedavi altına alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı
Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı
Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı
Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı

TOKİ Konutları, Fatma Yıldırım , Karabük, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Karabük'te pencereden düşen 4 çocuk annesi ağır yaralandı - Son Dakika

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