Son dakika haberi: Kardeşini ve yeğenini öldüren sanık: Ağacı neden budadıklarını sorduğumda küfrettiler - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde, evlerinin önündeki akasya ağacını budayan kardeşi Mustafa Demir (68) ile onun oğlu Seyhan Demir'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demir'in (73) yargılanmasına başlandı. 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hasan Demir, "Ağacı neden budadıklarını sorduğumda bana küfrettiler" dedi.

Olay, 29 Haziran günü ilçeye bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana geldi. Yan yana evlerde oturan Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir arasında tartışma çıktı. Evinden av tüfeğini alan Hasan Demir, bahçede kendisine ait akasya ağacını budadığını iddia ettiği kardeşi Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Dermir'i ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Demir, tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Hasan Demir hakkında kardeşi Mustafa Demir'e karşı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan Demir'e karşı 'kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 YILDIR ARAMIZDA HUSUMET VARDI

Hasan Demir, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Demir'in yanı sıra taraf avukatları katıldı. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Hasan Demir, "17 yıldır aramızda husumet vardı. Olay günü ağacı budadılar. Neden budadıklarını sorduğumda bana küfrettiler" dedi. Demir daha sonra yaşananları ise tam olarak hatırlamadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.