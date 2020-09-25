Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Kars Belediye Başkanı HDP'li Bilgen, gözaltına alındı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, Kobani olayları olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde evinde arama yapılan Ayhan Bilgen, zırhlı araçla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'HAKKINDA 4 GÜN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞ'

HDP Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle şu an Ayhan Bilgen'in evi aranıyor. Hakkında 4 gün gözaltı kararı verilmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayhan Bilgen'in evinden çıkarılması

-Zırhlı polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: KARS,

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Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Önder, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder Aksaray'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alının Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Tokat'ta AVM'de yangın (2)

Tokat çevreyolu üzerinde sabah saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 15 itfaiye, 2 arazöz ve 2 TOMA müdahale ediyor. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

'CİDDİ BİR MAL KAYBI VAR'Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Herhangi bir can kaybımız şu anda yok. İçeride bir bekçimiz vardı. O da yangın başlayınca hemen dışarı çıktı. Ama çok büyük anlamda ciddi bir mal kaybı var. Allah cana vermesin de mala versin. Bu yaralar hep beraberce sarılır" dedi.

"BİZ SADECE YANGINA BAKTIK"

Yangının saat 06.00 civarlarında çıktığını söyleyen işletme sahibi Murat İbiş, "Bekçinin araması ile haberimiz oldu. Geldiğimizde yangın küçüktü. İtfaiye ekipleri burada idi. Ama içeride yanıcı madde olduğu için sürekli büyümeye başladı. Halı, mobilya ve plastik ağırlıklı toplam 12 bin metre kare kapalı alan bulunuyor. Biz sadece yangını seyredebildik" diye konuştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yangın büyük oranda kontrol altına alındı.