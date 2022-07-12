Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, vatandaşların, bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan sakatat ve benzeri atıkları attıkları çöpler, bozayıları çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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