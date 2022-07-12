Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

12.07.2022 13:20
Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Son dakika haber: Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının yoğun olduğu çöplüklerde yiyecek aradı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının yoğun olduğu çöplüklerde yiyecek aradı.

Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, vatandaşların, bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan sakatat ve benzeri atıkları attıkları çöpler, bozayıları çekti.

İlçe merkezindeki çöp konteynerlerine ve ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait Acısu mevkisindeki çöplüğe gelerek yiyecek arayan bozayılar zaman zaman köpeklerle mücadele ederken, şehir çöplüğündeki iki iri bozayının boğuşması kameraya yansıdı.

Ayıları izleyen Barış Karakurt ise bozayıların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu.

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Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Sarıkamış, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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