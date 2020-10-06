Son dakika haberi: Kasımpaşa 11 ismi kadroya kattı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine bağlarken, 15 isimle de yollarını ayırdı.
Takımın transfer bilançosu şöyle;GELENLERKevin Varga (Debrecen) 850 bin Euro 3 yılYasin Dülger (Boluspor) Bedelsiz 3 yıl Ertuğrul Taşkıran (Konyaspor) Bedelsiz 3 yılFeyzi Yıldırım (Eskişehirspor) Bedelsiz 3 yıl Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği) Bedelsiz 2 yılAlan Carius (St. Polten) Bedelsiz 2 yılFlorent Hadergjonaj (Huddersfield) 3 yılGilbert Koomson (Brann) 3 yıl Erdem Canpolat (Schalke 04 II) 3 yılJulian Jeanvier (Brentford) KiralıkArmİn Hodzic (Fehervar) Kiralık
GİDENLER: Olivier Veigneau (Le Mans) Ricardo Quaresma (Vitoria Guimaeres)Mame Thiam (Fenerbahçe) Fatih Öztürk (Galatasaray) İlhan Depe (Kayserispor)Yılmaz Daler (Zonguldak Kömürspor)Jorge Fernandes (Kiralık sözleşmesi bitti)Dieumerci Ndongala (Kiralık sözleşmesi bitti)Yassine Meriah (Kiralık sözleşmesi bitti)KİRALIK OLARAK GİDENLER Murat Berk Çolak (Silivrispor) KiralıkAhmet Hakan Demirli (Kiralık)Furkan Çetinkaya (Kiralık)Murat Can Yıldız (Kiralık) Onur Ural (Kiralık)
Berk Çetin (Kiralık)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:31 - Kaynak: DHA
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