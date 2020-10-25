Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor

25.10.2020 16:28
Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı.

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla 3 noktada çıkan yangın kontrol altına alındı, Gürcüdere mevkisindeki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Koru Yaylası, Yaralıgöz mevki, Attepe Yaylası ve Gürcüdere mevkisinde, perşembe günü farklı saatlerde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla Koru Yaylası, Yaralıgöz mevki ve Attepe Yaylası'ndaki yangın kontrol altına alındı. Gürcüdere mevkisindeki yangına bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ancak helikopterle müdahale ediliyor. Köylülerin de yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarına, 70 arazöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı ile 2 helikopter ve 400 personel destek veriyor.


Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor

Çatalzeytin, Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'da orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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