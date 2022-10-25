Son dakika haberi: KAVGANIN ARASINDA KALAN SERVİS MİNİBÜSÜNDE VURULAN 2 ÖĞRENCİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan servis minibüsünde yaşamını yitiren lise öğrencisi Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten (16), güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerinde yan yana toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından ölen 2 öğrencinin eğitim gördüklerin sınıflar, pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Viranşehir'in Okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar yolu üzerinde akraba iki grup arasında dün saat 16.30 sıralarında taşlı-sopalı kavga çıktı. Kavgaya her iki tarafın yakınları da katıldı. Tabancaların da kullanıldığı kavgada Sinan Atıcı'nın kullandığı öğrenci servisine çok sayıda kurşun isabet etti. Servis minibüsünde başlarından vurulan uzaktan akraba Ömer Faruk Çınar ile Sümmeyye Yeten, hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

KAVGA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Bu arada kavga, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bindikleri servis minibüsünün çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin büyük korku ve panik yaşadığı görüldü. Servis şoförü araçtakilerin zarar görmemesi için büyük bir çaba harcarken, öğrenciler de korku içerisinde şoföre seslenerek bölgeden uzaklaşmasını istedi. Çatışma sonrası bölgeye gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

GECE TOPRAGA VERİLDİLER

Ömer Faruk Çınar ile Sümmeyye Yeten'in cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerinde ailelerine teslim edildi. İkinci bir olayın yaşanmaması için cenazeler güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerinde kırsal Elgün Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İlçede tepkiye yol açan kavgayla ilgili İbni-Sina Sağlık Lisesi 11- G sınıf öğrencisi Sümmeye Yeten ile Şehit Enes Çiçek Anadolu Lisesi 9-H sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çınar'ın olayından etkilenen sınıf arkadaşları için pazartesi gününe kadar idari izinli sayılarak sınıfları tatil edildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Saldırıda ölen 2 öğrencinin kırsal Elgün Mahallesi'ndeki taziyesine katılan Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ailelere başsağlığı diledi. Ailelerin acısını paylaşan Kaymakam Çengel ile Belediye Başkanı Ekinci, ölen öğrencilerin yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Taziyenin yapıldığı mahallede jandarma güvenlik önlemlerini sürdürüyor.