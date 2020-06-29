Son dakika haberi... Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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