Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı - Son Dakika

Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı

07.05.2021 12:41

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney'i 46 saat sonra bulduğunda yaşadığı mutlulukla tanınan Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Özcan, hala o günün heyecanını koruyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney'i 46 saat sonra bulduğunda yaşadığı mutlulukla tanınan Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Özcan, hala o günün heyecanını koruyor.

Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği tarlada 2 Mayıs Pazar günü kaybolan ve başlatılan kapsamlı arama çalışmasında yaklaşık 2 gün sonra bulunan işitme ve konuşma kaybı bulunan otizimli Güney hastaneden taburcu edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi ile Kaymakam Mustafa Caner Culukar, Kerim Can'ı evinde ziyaret etti.

Arama çalışmasında kendisini bulan ve o an yaşadığı mutlulukla tanınan Özcan'ı görünce hemen tanıyan Güney gülümseyerek elini uzattı. İkilinin yeniden buluşma anı duygulandırdı.

Güney'i sağlıklı görmenin sevincini yaşayan Özcan, çocukla bir süre oynayarak vakit geçirdi.

"Aileye söz vermiştim"

Özcan, AA muhabirine, Kerim Can'ı sağlıklı şekilde bulacağına dair ailesine söz verdiğini söyledi.

Henüz 2 aylık evli olan Özcan, çocuğu ararken aklına hep epilepsi hastası kardeşinin geldiğini, sanki kaybolan kardeşiymiş gibi çalıştığını bildirdi.

Aileye söz verdiği için büyük sorumluluk hissettiğini ve gözüne uyku girmediğini aktaran Özcan, "Kerim Can, beni gördüğünde kesinlikle kaçmadı, çok bitkin düşmüştü. Bir yardım eli bekliyordu, o yardım eli Allah'ın izniyle bizden geldi. Çok mutluyum, bulduğum andaki sevincim anlatılmaz, yaşanır. Onu hemen kucakladım ve 'buldum' diye ekiplere bağırdım." ifadesini kullandı.

Çocuğu bulduktan sonra ekip arkadaşlarıyla hastaneye giderek iyi olup olmadığına baktıklarına değinen Özcan, akşam eve gittiğinde ise çıkan videoları, haberleri ve yorumları gördüğünde eşiyle duygulandıklarını, gözyaşlarına hakim olamadığını bildirdi.

"Rüyamda Kerim Can'ı gülümserken gördüm"

Görevini layıkıyla yapan her asker, jandarma ve polis gibi o gün huzurla uyuduğunu vurgulayan Özcan şöyle konuştu:

"Bulduktan sonra o gece, rüyamda Kerim Can'ı gülümserken gördüm, içim huzur doldu. Ertesi gün annem aradı, 'Oğlum hakkım sana helal olsun.' demesi de bana ayrı bir sevinç verdi. Kerim Can'ı daha sonra da mutlaka görmeye geleceğim, eğitimini ve sağlık durumunu da takip edeceğiz. Vatanın huzuru ve refahı için 7 gün 24 saat esasına göre her gün çalışmaya devam edeceğiz."

Herkes çok mutlu

Altınyayla Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, kayıp ihbarı düşer düşmez İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere, tüm arama kurtarma birimlerinin Kerim Can'ı bulmak için seferber olduğunu söyledi.

Kerim Can'ın sağ olarak bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Culukar, emeği geçenlere teşekkür etti

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ali Vurankaya ise Kerim Can'ın bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını, başarılı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İki çocuk babası Adem Güney de arama çalışmalarına başından beri destek veren herkese minnettar olduğunu belirterek, "Oğlum arazide kaldığı süre boyunca hiçbir şey yememiş. Aşırı su kaybı olmuş." dedi.

Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı
Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı
Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı
Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı

Altınyayla, Hisarcık, Astsubay, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı - Son Dakika


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