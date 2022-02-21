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Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

21.02.2022 10:35

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Aşık Seyrani Mahallesi'nde yaşayan M.A. (52) ile eşi F.A. (44) arasında dün akşam bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.A, kocasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli F.A. gözaltına alındı.

M.A'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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