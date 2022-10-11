Son dakika haberi: Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararlar kabul edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararlar kabul edildi

11.10.2022 19:38
Son dakika haberi: Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararlar kabul edildi

Son dakika gündem haberi... Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararları oy birliği ile kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararları oy birliği ile kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Ekim ayı meclis toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilirken 18 asıl, 28 ek gündem maddesi olmak üzere 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Toplantıda kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik iki ayrı gündem maddesi, meclis üyelerince kabul edildi.

Sarıoğlan Kaymakamlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan Belediyesi ve Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi meclis üyelerince kabul edildi.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Yahyalı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan yerin, Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kadınlara yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Yahyalı Belediyesi'ne 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi önergesi de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'de kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye yönelik kararlar kabul edildi - Son Dakika

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