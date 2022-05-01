Son dakika haberi! Kayseri'de üzerinde tarihi eser bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kayseri'de üzerinde tarihi eser bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

01.05.2022 21:47
Son dakika haberi! Kayseri'de üzerinde tarihi eser bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Kayseri'de polis ekiplerince üst araması yapılan 3 şüphelinin üzerinde çok sayıda tarihi sikke, takı ve obje ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerince üst araması yapılan 3 şüphelinin üzerinde çok sayıda tarihi sikke, takı ve obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.A. (31), M.S. (29) ve Suriye uyruklu N.M'nin (22) üst aramasında tarihi sikke, takı ve obje bulundu.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayseri'de üzerinde tarihi eser bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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