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Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

14.02.2022 23:03

Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan ham petrol yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi.

Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan ham petrol yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kaza nedeniyle böyle tedbir amaçlı itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin tek yönlü olarak trafiğe kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tanker, vinç ve kurtarıcı tarafından şarampolden çıkartılarak güvenli bir yere çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

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Viranşehir, Şanlıurfa, Tanker, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


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