Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI - Son Dakika

Eşinin gözü önünde öldürülmüştü! Genç adamın olaya karışma sebebi hem acı hem çok tanıdık

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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 4 ay önce mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan Alan'ın (26) öldüğü kazayla ilgili Ermenek Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, bilirkişi heyetinin raporuna göre Seycan hemşirenin yol durumunu gözetmeyerek viraja hızlı girdiği gerekçesiyle, dikkatsiz ve tedbirsizlik nedeniyle asli kusurlu bulundu. Başsavcılık, takipsizlik kararı vererek soruşturma dosyasını kapattı.

Kaza, 9 Nisan cuma günü saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. Seycan Alan'ın kazadan 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. Kaza anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BİLİRKİŞİ SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seycan Alan'ın ailesi ve eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden şikayetçi oldu. Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda 'Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir' ifadelerine yer verildi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da, soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Seycan hemşirenin yaşamını yitirdiği kazanın ardından da olayın gerçekleştiği yol kenarına yaklaşık 20 gün önce bariyerlerin yerleştirildiği öğrenildi.