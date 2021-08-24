Üye Girişi
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI

24.08.2021 12:43

Son dakika habere göre KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 4 ay önce mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan Alan'ın (26) öldüğü kazayla ilgili Ermenek Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, bilirkişi heyetinin raporuna göre Seycan hemşirenin yol durumunu gözetmeyerek viraja...

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 4 ay önce mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan Alan'ın (26) öldüğü kazayla ilgili Ermenek Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, bilirkişi heyetinin raporuna göre Seycan hemşirenin yol durumunu gözetmeyerek viraja hızlı girdiği gerekçesiyle, dikkatsiz ve tedbirsizlik nedeniyle asli kusurlu bulundu. Başsavcılık, takipsizlik kararı vererek soruşturma dosyasını kapattı.

Kaza, 9 Nisan cuma günü saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. Seycan Alan'ın kazadan 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. Kaza anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BİLİRKİŞİ SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seycan Alan'ın ailesi ve eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden şikayetçi oldu. Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda 'Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir' ifadelerine yer verildi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da, soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

Seycan hemşirenin yaşamını yitirdiği kazanın ardından da olayın gerçekleştiği yol kenarına yaklaşık 20 gün önce bariyerlerin yerleştirildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI
Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Hastanesi, Ermenek, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı 15:05 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik 15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü 14:57 Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

Son Dakika Haberleri
15:11 Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
15:04 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi         
15:11
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:05
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:23:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... KAZADA ÖLEN SEYCAN HEMŞİRE ASLİ KUSURLU BULUNDU, DOSYA KAPANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement