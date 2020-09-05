Son dakika haberi: Kemençe eğitimi alan öğrenciler, kamera karşısına geçip klip çekti - Son Dakika

Trabzon'da bir grup lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla internet ortamından devam ettikleri kemençe kursunu başarıyla tamamladı.

Ortahisar ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci, "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezince açılan kemençe kursuna kayıt yaptırdı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki aylarda 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından öğrenciler, uzaktan eğitimle kemençe kursuna devam etti.

Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler, kemençe eğitmeni Fahrettin Ömür'ün desteğiyle, "Oy Trabzon" türküsüne kemençe eşliğinde klip çekti.

Atatürk Köşkü'nde çekilen klipte Sümela Manastrı, Uzungöl, Medical Park Stadyumu, Trabzon Kalesi, Faroz Limanı, deniz feneri ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lises'nin bazı bölümlerine ait görüntüler yer aldı.

Klip için kamera karşısına geçen öğrencilerin bir kısmı eğitmenleri Ömür ile kemençe çaldı, bir bölümü de türküyü seslendirdi.

Öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarından görüntülerin yer aldığı klibi, salgın nedeniyle mezuniyetlerini törenle kutlayamayan akranlarına armağan etti.

"Mezuniyet töreni yapamayan tüm öğrenciler için bu çalışmayı gerçekleştirdik"

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfüye Kul, AA muhabirine, öğrencilerin mesleki ve akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal açıdan gelişmelerini de önemsediklerini söyledi.

Kul, kültürlerini tanıyan, seven ve gelecek nesillere aktaracak gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında iki yıl önce okulda kurs açıldığını anlatan Kul, öğrencilerin kursa ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kul, öğrencilerin kursa devam ettiğini ancak geçen dönem salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitim yapılamadığını vurgulayarak, "Bizde eğitmenimiz eşliğinde, kursun uzaktan eğitim araçları kullanılarak devam edilmesini sağladık. Öğrencilerimiz de kurslarını internet ortamında sürdürdü." dedi.

Kursa katılan öğrencilerin mezuniyet töreninde konser vermelerini planladıklarını dile getiren Kul, Kovid-19 dolayısıyla mezuniyet töreninin iptal olduğunu anımsattı.

Kul, yaşanan bu tür sorunlar nedeniyle öğrencilere moral vermek için klip çekmek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz de Türkiye'de mezuniyet töreni yapamayan tüm öğrenciler için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışma süreci uzun olsa da stüdyoya girip çekimleri yapmak kısa sürdü. Çünkü çok hızlı davranarak, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyordu. O nedenle öğrencileri tek tek stüdyoya aldık. Kısa sürede öğrencilerimizin kayıtlarını tamamladık. Aynı zamanda da klibin çekim aşamalarını hazırladık. Şehrin tanıtılmasını da amaçlayarak Trabzon'un çeşitli mekanlarında çekimler yaptık."

"Çok zevkli bir çalışma yaptık"

Kemençe eğitmeni Fahrettin Ömür, okullara ara verilmesi nedeniyle öğrencileriyle zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Bu zor süreci, öğrencileriyle yaptıkları çalışmayla güzelleştirdiklerini belirten Ömür, "Eğlenceli anlar yaşadık. İki yıldır süren kursumuzda çocuklarla beraber klip çektik. Öğrencilere moral olması için güzel bir çalışma yaptık." dedi.

Ömür, kemençe eğitimlerine internet üzerinden devam ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Trabzon'u yansıttığı için 'Oy Trabzon' türküsünü seçtik. Çok zevkli bir çalışma yaptık. Toplamda 19 öğrenci klipte yer aldı. Bu öğrencilerden ikisi türkünün sözlerini işaret diliyle anlattı. Öğrenciler türküyü solo ve koro olarak söylediler. Ayrıca kızların kemençe çalması da klibi izleyenlerden büyük ilgi gördü."

Kemençenin genellikle erkekler tarafından çalındığına işaret eden Ömür, "Ancak kadınların da kemençe çalabileceğini, bu işi başarabileceklerini çektiğimiz klipte göstermiş olduk. Çocukların belki bir kısmı bu işe gönül verip, kemençe eğitmeni olarak da meslek hayatına atılabilirler." diye konuştu.

-"Bu kliple güzel ve unutulmayacak bir anı yaşadık"

Klipte yer alan öğrencilerden Sümeyye Kaya, çok eğlenceli zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, "Çok keyifliydi, birlikte güzel vakit geçirdik. Hepimiz için ayrı ayrı deneyim oldu, teşekkür ediyoruz." dedi.

Ayça Çebi de mezuniyet töreninde kep atma hayali olduğunu ancak pandemi nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini dile getirerek, "Bu kliple güzel ve unutulmayacak bir anı yaşadık." dedi.

Bir yıldır kemençe çaldığını aktaran Elanur Zeren ise "Pandemi döneminde sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. Mezun olan arkadaşlarımıza güzel bir çalışma sunduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Meral Tuğcu da okulun korosunda yer aldığını belirterek, "Öğretmenlerimizle birlikte güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hepimiz çok eğlendik. Pandemi döneminde bizim için moral kaynağı oldu." dedi.