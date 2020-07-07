Son dakika haberi: Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak

Gelen son dakika haberine göre Kenya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilen okullar, 2021'e kadar kapalı kalacak.

Kenya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilen okullar, 2021'e kadar kapalı kalacak.

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Eğitim Sekreteri George Magoha, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2020'de yapılması planlanan tüm sınavların iptal edildiğini belirtti.

"Okulların açılması eylül için planlanıyordu ancak Kovid-19 vakalarının sürekli artması nedeniyle 2021 Ocak ayına ertelendi." ifadesini kullanan Magoha, okullarda Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Başkent Nairobi'nin bazı bölgeleri, ülkenin en büyük ikinci kenti Mombasa ile Mandera şehirlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Gelecek iki haftada iç uçuşlar için havaalanlarının yeniden açılması ve eyaletler arasındaki ulaşıma da izin verilmesi planlanıyor.

Kenya'da bugüne kadar 8 bin 67 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti.

Kenya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:33 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Kenya'da okullar 2021'e kadar kapalı kalacak - Son Dakika Dünya
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