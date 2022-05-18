Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın

18.05.2022 01:20

Son dakika haberlerine göre Kereste fabrikasında korkutan yangın Kereste fabrikasının yemekhanesi alev alev yandı Bolu'da kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kereste fabrikasının yemekhanesi alev alev yandı

BOLU - Bolu'da kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Seyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karayel'e ait kereste fabrikasının yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanları gören vatandaşlar durumu fabrikada çalışan işçilere haber verdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında fabrikanın yemekhanesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın

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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


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