Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu "Dijital Dünya ve Çocuk Hakları" çevrim içi toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İç hukukun da uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında "Dijital Dünya ve Çocuk Hakları" konulu çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, dijital haklar, riskler, eşitsizlikler, bütüncül çocuk politikaları, temel sorunlar değerlendirildi.

Çocuk hakları örgütleri katılımcılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çocukların çoklu hak ihlalleri ile karşı karşıya bırakılmasının çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bireylerden kaynaklı sorunlar, ihmal ve istismarlar yaşandığına, bunun yanı sıra devletin anayasa ve evrensel ilkelere göre çocukları korumak adına görev ve sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Sosyal devleti zorlamak lazım, çocuklar aleyhine haksız uygulamalara karşı… Yasal mevzuatta o kadar çok eksiklikler var ki uluslararası sözleşmelere, insan haklarına, çocuk haklarına aykırı düzenlemeler yapılmış durumda… İç hukukun uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, hak örgütlerine katkıları için teşekkür etti.

"Raporumuzu tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız"

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise CHP olarak bütüncül çocuk politikası ve temel ilkelerden hareketle çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Karaca, "Dijital haklar tüm dünyada tartışılıyor. Politikalar üretmez bu konuda önlemler almazsak çocukları büyük riskler bekliyor. Çocuk hakları örgütlerinin önerileri bizim için çok değerli… Yazılı olarak da bizlere iletecekleri çalışmalarının yer alacağı raporumuzu tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Çocuk hakları örgütleri tespit ve önerileri paylaştı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle ilki geçen yıl "Pandemi ve Çocuk Hakları" temasıyla düzenlenen ve kitaplaştırılan çalışmanın ikincisi, salgın sürecinde çocukların yaşadığı sorunlar, karşılaştıkları hak ihlalleri, dijital dünyadaki riskler, fırsatlar ve eşitsizliklerin öneminden hareketle "Dijital Dünya ve Çocuk Hakları" konusunda gerçekleştirildi.

Baroların çocuk hakları merkezlerinden, Derin Yoksulluk Ağı'na, Engelli Çocuk Hakları derneklerinden, FISA Çocuk Hakları Merkezi'ne hak örgütleri temsilcileri ve uzmanlardan oluşan 32 katılımcının yer aldığı toplantıda dijital dünyada çocuk hakları konusunda sorun ve tespitlerle öneriler dile getirildi.