Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Hırsızlık Yapan Hakkında Dava Açılmaz' Diye Kanun Olur mu? Oldu. Çıkardılar Ya - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Hırsızlık Yapan Hakkında Dava Açılmaz' Diye Kanun Olur mu? Oldu. Çıkardılar Ya

20.10.2022 18:49

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta Erbağı Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Taksicilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, “‘Hırsızlık yapan hakkında dava açılmaz’ diye kanun olur mu? Oldu. Çıkardılar ya. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda hırsızlık, yolsuzluk yap, diyor ki ‘Bunlar hakkında soruşturma açılmaz’. Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Ne yapalım yani? El kaldıran milletvekili neye el kaldırdığını bilmiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta Erbağı Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, "'Hırsızlık yapan hakkında dava açılmaz' diye kanun olur mu? Oldu. Çıkardılar ya. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda hırsızlık, yolsuzluk yap, diyor ki 'Bunlar hakkında soruşturma açılmaz'. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Ne yapalım yani? El kaldıran milletvekili neye el kaldırdığını bilmiyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi temasta bulunmak için bugün geldiği Tokat'ta Erbağı Taksi Durağı'nı ziyaret etti ve taksicilerle çay içip sohbet etti. Kılıçdaroğlu, taksi durağında çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Taksiciler mazot fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu da akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının Türkiye'nin sorunu olduğuna dikkat çekti. Taksiciler, sigorta ve durak kirası fiyatının yüksek olmasından da dert yandı. Kılıçdaroğlu, Tokat'ın yeterince tanıtılmadığını şöyle anlattı:

"Elin oğlu, ABD'de 'Ben Göbeklitepe'yi nasıl göreceğim' diyor. Bizim çoğu vatandaşın haberi yok ama onun haberi var. Çünkü insanlık tarihini 12 bin yıl geriye götürüyor, 'Orayı görmem lazım' diyor. Burada da öyle. 6 bin yıl bir geçmişi var buranın. Burayı tanıtacak olan; belediye tanıtacak. 'Şu vardır, bu vardır.' Turizm şirketleri ile anlaşacak. Turizm şirketlerinin Tokat'tan geçmesini sağlayacak. Onlara bazı imkanlar sağlayacak. 'Gelin' diyecek, 'şurayı gezin, burayı gezin.'"

Kılıçdaroğlu, hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin seçildiği ili tanıtmak ve sorunlarını dile getirmek zorunda olduğunu kaydederek, "İktidar kanadından kimse çıkıp, 'Tokat şöyledir, şu derdi vardır' diye bir konuşma yapamaz. Yaptığı zaman bir daha seçilemez. Göstermezler. O yüzden milletin iradesi tam temsil edilmiyor. 'Milletin vekilini millet seçer' diye şeyimiz var. Siyasi Partiler Kanunu'nun değişmesi lazım. Meclis'in kendi iradesini göstermesi lazım. Meclis'te milletvekilleri var, yukarıdan talimat geliyor, 'Buna evet diyeceksiniz'. Yani içinden 'hayır' diyen de mecburen 'evet' diyor. Yoksa bir daha listede yer almaz" diye konuştu.

"'HIRSIZLIK YAPAN HAKKINDA DAVA AÇILMAZ' DİYE KANUN OLUR MU? OLDU. ÇIKARDILAR YA"

Kılıçdaroğlu, iktidarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'yla ilgili yaptığı kanun değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

"'Hırsızlık yapan hakkında dava açılmaz' diye kanun olur mu? Oldu. Çıkardılar ya. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda hırsızlık, yolsuzluk yap, diyor ki 'Bunlar hakkında soruşturma açılmaz'. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Ne yapalım yani? El kaldıran milletvekili neye el kaldırdığını bilmiyor. Böyle bir garabet var."

"BANA BİR TANE GÖSTERİN; ŞU FABRİKA AK PARTİ ZAMANINDA YAPILDI"

Kılıçdaroğlu, AKP iktidarında fabrika yapılmadığını vurguladı ve "Bana bir tane gösterin; şu fabrika AK Parti zamanında yapıldı. Sadece Tokat'ta değil, bütün Türkiye'de. Deyin ki 'Şu fabrikayı AK Parti yaptı'. Yok. Bir tek fabrika yani. İster sigara ister çimento fabrikası ister un fabrikası. Deyin ki 'Şu fabrikayı Erzurum, Kayseri, Tekirdağ'da AK Parti yaptı'. Dolayısıyla şimdi köyler boşalıyor. Genç adam ne yapacak köyde ya? Ekiyor, karşılığını alamıyor adam. Siz taksi şoförlüğü yaparken ne yapacaksınız, zarar etseniz çalışmazsınız yani" dedi.

"PRİM ORANLARINDA AVRUPA'DA BİR NUMARAYIZ"

Taksiciler, BAĞ-KUR primlerinden yüksek olmasından şikayet ederken Kılıçdaroğlu, "BAĞ- KUR, Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı; üçünde de prim oranları, Avrupa'da bir numarayız, en yüksek. Dolayısıyla primi düşüremiyor. Çünkü açık çok fazla. Açığı kapatmak için buradan alıyorlar" diye bilgi verdi.

Bir taksici, yedek parça fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken "Bir farı 70 liraya alırken şu anda 170 liraya alıyorum. Bir far" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Tokat politika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tokat'ta Gençlik Buluşmaları programında konuştu Açıklaması Tokat politika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tokat'ta Gençlik Buluşmaları programında konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu: Hep Beraber Tokat, Hep Beraber Kılıçdaroğlu: Hep Beraber Tokat, Hep Beraber Son dakika haberi... İSTANBUL-SELVİ KILIÇDAROĞLU YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ Son dakika haberi... İSTANBUL-SELVİ KILIÇDAROĞLU YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Hırsızlık Yapan Hakkında Dava Açılmaz' Diye Kanun Olur mu? Oldu. Çıkardılar Ya - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 01:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: 'Hırsızlık Yapan Hakkında Dava Açılmaz' Diye Kanun Olur mu? Oldu. Çıkardılar Ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement