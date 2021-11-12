Son dakika haberi! Kimsesizler mezarlığına defnedildiği anlaşılan kayıp gencin cenazesi Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 11 yıl önce kaybolan, polisin titiz çalışması sonucu denizde boğulduğu ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiği anlaşılan gencin cenazesi, nakledildiği Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Tatil için geldiği Alanya'da, 2010 yılında kaybolan 17 yaşındaki Halit Emdirme'nin denizde boğulduktan sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğünün belirlenmesinin ardından, gencin yakınları, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından dün akşam cenazeyi Mersin'e getirdi.

Halit Emdirme'nin cenazesi bugün ilçeye bağlı Barabanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye katılan Emdirme'nin yakınları üzüntü yaşadı.

Olay

Niğde'de eğitim gören Halit Emdirme, başarılı bir öğrenci olduğu için ailesi tarafından 2010'da ödül olarak yaz tatiline Alanya'da yaşayan amcası Yakup Emdirme'nin yanına gönderilmiş ve 23 Haziran 2010'da "denize gidiyorum" dedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlenen Emdirme ile annesi Hanife Emdirme'den alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiş, örnekler uyuşmuştu.

Alanya'ya gelen yakınları, Emdirme'nin cenazesinin memleketi Mersin'e nakli için işlem başlatmıştı.

Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'na giden aile yakınları, dün kabri açtırarak cenazeyi alıp Mersin'e defnetmek için yola çıkmıştı.