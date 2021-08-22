KOCAELİ'NDE KUYUMCUYA TAŞLA SALDIRAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde dün kuyumcunun yüzüne taşla vurduktan sonra altınları çalarak kayıplara karışan hırsız, yakalandı.

Olay dün öğle saatlerinde Dilovası şehir merkezindeki Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Dükkana müşteri gibi giren şüpheli bir süre altın ve mücevherlere baktı. İşyeri sahibi ile pazarlık yapan şüpheli, bilezikleri eline aldığı sırada diğer elindeki taşla kuyumcunun yüzüne vurduktan sonra dükkandan kaçtı. Dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra İstanbul'a gittiğini tespit etti. Şüphelinin isminin S.G. olduğunu belirleyen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyon ile zanlıyı yakaladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen S.G., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.