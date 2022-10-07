Son dakika haberi... Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada

07.10.2022 18:37

Son dakika haber... Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu.

Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada

Gaziosmanpaşa'da 1'i kadın 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli, husumetli oldukları motosikletli kuryeye silahlı saldırı düzenledi. Ateşlenen kurşunlardan biri olayla alakası olmayan bir kadına isabet etti. Kurşunların hedefi olan motosikletli de ağır yaralandı. Şüphelilerin ateş ederek kaçtığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 4 kişilik bir grup sokak üzerinde yürüdüğü sırada daha önceden husumetli oldukları motosikletli kuryeyi gördü. Gruptaki 2 kişi bellerindeki silahları çıkartarak motosikletli kuryeye ateş açtı. Kurşunlardan biri komşusuna gitmek için evinden çıkan Emine Köroğlu'na isabet etti. Açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan motosikletli kurye de ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ve motosikletli kuryeyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ameliyata alınan yaralı kadın hayati tehlikeyi atlatırken motosikletli kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Eşim karın bölgesinden vuruluyor"

Vurulan kadının kocası Sedat Köroğlu, "Dün 16.00 civarlarında çatışma olmuş. Taraflar 4 kişiymiş. Benim videoda gördüğüm kadarıyla iki kişi diğer tarafa geliyor. Bir şekilde birleşip geri dönüyorlar. Orada da kurye ve kargo şirketi çalışanı var. Bir de benim eşim var. Eşim karın bölgesinden vuruluyor. Tarafların kendi aralarında bir husumetin olduğuna dair bilgi var. Olay bu şekilde gelişmiş" dedi.

"Eşim karşı komşudan bir şey almaya diye çıkıyor"

Taraflar arasında daha önceden husumet olduğunu ifade eden Köroğlu, "Yıldıztabya'daki bir grupla buradaki bir grup arasında çıkan olaylar. Eşim karşı komşudan bir şey almaya diye çıkıyor. Eşim, çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Eşim o esnada vurulmuş. Fark etmemiş. Sonradan vurulduğunu bana söylüyor. Eşim hala yoğun bakımda. Normal servise çıkarılacak diye bekliyoruz. Bugünde yoğun bakımda kalacak. Kurşun içinde kalmıştı, ama dün yapılan ameliyatla çıkardılar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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