Son dakika haberi: Komutan Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ve göreve başlayan Kıdemli Albay Ali Yıldız, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

28 Temmuz'da çıkan kararname ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na atanan 12 Ağustos'ta göreve başlayan Kıdemli Albay Ali Yıldız, bugün kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.Albay Yıldız,ziyarette jandarmanın hem depremde hemde Covid-19 salgını nedeniyle sürekli sahada olduğunu, diğer konularda da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Medyanın önemine değinen Yıldız, ayrıca basın mensuplarıyla istişare de bulundu. - ELAZIĞ