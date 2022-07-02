Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

- Kazada otomobilden geriye demir yığınları kaldı

KOCAELİ – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırama çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Konuya ilişkin olarak polis ekipleri inceleme başlattı.