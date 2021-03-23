Son dakika... Konya'da çöken duvarın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da çöken duvarın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kızının cenazesinin başında gözyaşı döken baba yürekleri dağladı

KONYA - Konya'da yağmur nedeniyle temeli yumuşayan duvarın devrilmesi sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Meram ilçesi Küçükkovanağzı Mahallesi Aba Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan iki katlı müstakil evi çevreleyen duvarın yanında oynayan 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'in üzerine devrildi. Duvarın altında kalan çocuğu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ümmü Nigar Yurduseven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuklarının öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Hidayet Yurduseven, kızının cesedinin başında uzun süre gözyaşı dökmesi yürekleri parçaladı. Polisin olay yerinde yaptığı inceler sürüyor.

Öte yandan, Yurduseven ailesinin yaklaşık 3 ay önce bir çocuklarını da 40 günlükken kaybettikleri öğrenildi.