Son dakika haberi: KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER - Son Dakika

Son dakika haberi: KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER Havadan görüntülerle Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, teknede parti verdiler Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ- Buse PEHLİVAN - Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal mesafe...

KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER
Havadan görüntülerle
Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, teknede parti verdiler
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ- Buse PEHLİVAN - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Partiye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.
Fatih Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı. Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.
TEKNE VE YATLAR GECE KULUBÜ OLDU
Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürüyor.Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatler gece yarısını geçtikten sonra da parti veriliyor. Organizatörler "Vip Yat Parti", " Efsane Yat Parti" paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.
TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ PARTİ
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor. Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor.

Koronavirüs, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 02:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN HALİÇ'TE YAT PARTİSİ DÜZENLEDİLER - Son Dakika

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