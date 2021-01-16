Son dakika haberi! Kovid-19 salgınına rağmen Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Kovid-19 salgınına rağmen Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak

16.01.2021 12:27
Son dakika haberi! Kovid-19 salgınına rağmen Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak, System.String[]

Son dakika haberler... Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen heliski tutkunlarını ağırlayacak.

Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen heliski tutkunlarını ağırlayacak.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, Çamlıhemşin ilçesi sınırlarındaki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle birlikte helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi.

Haşimoğlu, gazetecilere 2004 yılından beri bu sporu Kaçkar Dağları'nda yapmaya başladıklarını söyledi.

Her yıl artış kaydettiklerini belirten Haşimoğlu, "Bu yıl 400 civarında rezervasyon yapıldı. Pandemi sürecinden dolayı Kanada, İsviçre'de ve bazı bölgelerde dağlar kapalı ister istemez. Kayak yapılamıyor. Bizim bölgenin kar kalitesinin yüksek olması ve verilen hizmetlerin iyi olması gelen misafirleri memnun etti. Buraya gelen sporcular Kaçkar Dağları'nın ve ülkemizin tanıtımını yapıyorlar. Bu hem bizim hem de ülkemiz açısından sevindirici bir şey." dedi.

Hazırlıkların 15 kişilik ekip tarafından tamamlandığını anlatan Haşimoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kovid-19 süreci iyi yönetildi. Bu süreç bizim için de bir referans oldu. Sporcular zaten ülkelerinden gelirken Kovid-19 testlerini yaptırıyorlar. Burada da otele gelirken HES kodlarına bakılıyor. Her türlü tedbir alınıyor. Dört kişilik gruplar halinde helikoptere biniyorlar. Zaten kayarken de belli bir mesafe ile kayıyorlar. Otel içerisinde pandemi kuralları harfiyen uygulandığı için herhangi bir sorun yaşanmıyor. "

Haşimoğlu, bölgede kayak tesisi yapılmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Rehber Abela Blanc ise 2006 yılından beri Kaçkar Dağları'nda kayak yaptığını belirterek, "Burada doğa çok bakir. Dağdaki aktive çok hassas ve uzun deneyim gerektiriyor. Çığ düşmeleri bu işin en önemli riski. Karadeniz'in kıyısında olduğumuz için hava bir anda değişebiliyor." diye konuştu.

Kaçkar Dağları, İsviçre, Türkiye, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kovid-19 salgınına rağmen Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor, kar kalınlığı 20 - 40 cm arasında olacak Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat Araç sahipleri dikkat! MTV'de yapılandırma başvurusu için son gün 1 Şubat         
12:29
Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı         
11:45
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı         
11:15
Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı         
10:39
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı         
18:31
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 12:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kovid-19 salgınına rağmen Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei