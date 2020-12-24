Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 11:17

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Ersoy, haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi" fotoğrafını çok anlamlı bulduğunu belirterek, tercihini bu fotoğraftan yana kullandı.

Güvenlik güçlerinin her koşulda ihtiyaç duyulan her yere ilk müdahale eden kişiler olduğunu ve görevlerini özveri ile yaptıklarını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir hayat ve can endişesi olmadan hatta bunu ikinci plana iterek soruna ilk müdahale eden olma gayreti ile yapıyorlar. Maalesef en çok can kaybını da güvenlik güçlerimiz veriyor. Beni etkiledi bu fotoğraf. O anlamı hissettirmesi açısından fotoğraf etkileyici oldu. Biraz da en yakın dostlarıyla nasıl vedalaştıklarını gösteren bir fotoğraf. Sadece çatışma ortamında değil farklı bir ortamda da arkadaşlarını şehit verebiliyorlar."

Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy veren Ersoy, sporun çok yönlülüğünü göstermesi açısından fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Ersoy, "Kardeş şehirlerimizden Mostar'ı ve Bosna Hersek'i çok anlamlı bir şekilde anlatan, çok iyi bir tanıtım fotoğrafı olmuş. Sadece spor değil, tanıtım fotoğrafı da olmuş. Sporun çok yönlülüğünü de çok güzel anlatmış, festival havasında ülkeyi tanıtan, sporu da anlatan başarılı bir fotoğraf olmuş." dedi.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Ersoy'un bu kategorideki tercihi ise Muhammed Said'in, doğuştan bacak ve kolları olmayan, Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Suriyeli Muhammed bebek ve babasının yer aldığı "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı oldu.

Ersoy, "Elimizdekilerin kıymetini anlamamız gerektiğini anlatan çok güzel bir yaşam fotoğrafı. Güçlü bir devletimiz var, güçlü bir ülkemiz var. Maalesef pek çok şeyin de farkında değiliz. Olmayanların sevincini, sahip olduklarında ne kadar mutlu olduklarını, dünyalarının ne kadar değiştiğini bu fotoğraf çok güzel anlatıyor. Türkiye'nin kıymetini anlamamız, güçlü devlet, güçlü ülke olmamızın kıymetini anlatan güzel bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, bu seneki fotoğrafları daha başarılı bulduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, "Eskiden fotoğraf diye bakıyordum şimdi anlamı olduğu için bakıyorum. Eskiden fotoğrafın kalitesine, doğru bir şeyi yakalamış mı diye bakıyordum, şimdi verdiği mesajlar daha anlamlı geliyor bana. Her geçen yıl geliştiriyorsunuz kendinizi. Başarılarınızın devamını dilerim." diye konuştu.

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı, Özkan Bilgin, Mehmet Nuri, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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