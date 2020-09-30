Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Bir son dakika haberine göre Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406, Meksika'da 560, Kolombiya'da 187, Peru'da 72 ve Şili'de 16 oldu.

Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 406, Meksika'da 560, Kolombiya'da 187, Peru'da 72 ve Şili'de 16 oldu.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 477 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 406 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 736 bin 609'a, can kaybının 16 bin 519'a çıktığı ülkede virüse yakalanan 585 bin 857 kişi iyileşti.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 7 Mart'ta tespit edildiği Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 560 artarak 77 bin 163'e ulaştı. Meksika'da vaka sayısı da 4 bin 446 artışla 738 bin 163'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 530 bin 945 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 839 vaka görülürken 187 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 824 bin 42'ye, can kaybı sayısı 25 bin 828'e, iyileşenlerin sayısı ise 734 bin 154'e çıktı.

Worldometer'a göre Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 54 yeni Kovid-19 vakası görülürken 72 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 811 bin 768'e, can kaybı sayısı 32 bin 396'ya, iyileşenlerin sayısı ise 676 bin 925'e çıktı.

Worldometer'a göre Peru, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı, Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1691 Kovid-19 vakasının görüldüğü ve virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada toplam vaka sayısının 462 bin 991'e, toplam ölüm sayısının ise 12 bin 741'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede virüs teşhisi konan 436 bin 589 kişi iyileşti.

Worldometer'a göre, 19 milyon nüfuslu Şili dünyada en fazla vakanın görüldüğü 12'nci ülke konumunda bulunuyor.

Latin Amerika, Meksika, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

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