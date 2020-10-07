Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

07.10.2020 08:13
Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 819, Arjantin'de 359, Meksika'da 446, Kolombiya'da 173 ve Peru'da 80 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 819 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 bin 494'e, 41 bin 906 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 969 bin 141'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 10 bin 839 vaka ve 36 bin 490 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 352 bin 871 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 359 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 827'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 14 bin 740 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 824 bin 468'e çıktı. Bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 660 bin 272 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 446 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 476 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 79 bin 714'e, toplam vaka sayısı da 769 bin 558'e yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 17'ye çıktı.

Bir günde 7 bin 650 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 869 bin 808 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 770 bin 812 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti ve 424 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 832 bin 929'a, can kaybı sayısı 32 bin 914'e, iyileşenlerin sayısı ise 718 bin 65'e çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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