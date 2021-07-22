Son dakika haberi... Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili üç eski bakana karşı sosyal medyada kampanya başlatıldı - Son Dakika

Lübnan'da halihazırda milletvekili olan üç eski bakanın Beyrut Limanı patlaması davasında yargılanmayı kabul etmemeleri üzerine aktivistler sosyal medyada "nitrat vekilleri" etiketiyle kampanya başlattı.

Beyrut merkezli "Hukuk Gündemi" adlı sivil toplum kuruluşu dün, 28 milletvekilinin imzasının yer aldığı, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir ve eski İçişleri Bakanı Nihat el-Meşnuk'un Beyrut Limanı patlaması davasında kovuşturmayı yürüten mahkemede yargılanmalarını kabul etmediklerini içeren bir dilekçe yayımladı.

Meclise sundukları dilekçede, söz konusu 28 milletvekili eski bakan olmaları hasebiyle, mevcut üç milletvekilinin cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların yargılandığı yüksek mahkemede yargılanmalarını talep etti.

Lübnanlı aktivistler yayımlanan bu dilekçenin ardından sosyal medyada dilekçeye imza atan 28 milletvekilinin fotoğraflarını da paylaşarak "nitrat vekilleri" etiketiyle bir kampanya başlattı.

Beyrut Limanı patlamasında 3 yaşındaki kızı Aleksandra Neccar'ı kaybeden Paul Neccar, dilekçeye imza atan milletvekillerinin adlarının bulunduğu listeyi "utanç ve suçluluk listesi" olarak niteledi.

Aktivist Josephine Bou Saab da paylaşımında, "Hiç kimse 4 Ağustos şehitlerinden daha büyük değildir." ifadelerine yer verdi.

Lübnan Meclisinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da 1990'da cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların yargılanacağı, milletvekili ve yargı mensuplarından oluşan bir Yüksek Mahkeme Konseyi kuruldu ancak şu ana kadar bu Konseyde hiç kimse yargılanmadı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak da 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerinin sorgulanacağını açıklamıştı.