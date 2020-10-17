Son dakika haberi! Meksika'nın eski savunma bakanı Cienfuegos, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla New York'a götürüldü - Son Dakika

Meksika'nın eski savunma bakanı Salvador Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla gözaltına alındığı ABD'de soruşturma için New York'a sevk edildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski devlet başkanı Enrique Pena Nieto'nun 2012-2018 yıllarında savunma bakanlığı görevini icra eden Cienfuegos'un uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturulmak üzere New York'a nakledildiğini belirtti.

Duruşmanın öğleden sonra 14.30'da yapılacağını kaydeden Ebrard, "Cienfuegos'un avukatı birkaç saat içinde Meksika'dan buraya gelecek. Kendisine yönelik uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin 5 suçlama var." ifadelerini kullandı.

Daha önce serbest bırakılan Cienfuegos, ailesiyle beraber Los Angeles havalanında indiğinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

New York mahkemesinde görülecek davanın hakimi, daha önce Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'yu ABD'de ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Meksika ordusu, Cienfuegos'un savunma bakanlığı yaptığı dönemde sıklıkla insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu.

Cienfuegos'un döneminin en kötü skandalı, 2014'te askerlerin Tlatlaya'da bir tahıl ambarında 22 zanlıyı öldürmesi olmuştu.

İnsan hakları soruşturması, zanlılardan en az 8'inin teslim olduktan sonra infaz edildiğini ortaya koymuştu.