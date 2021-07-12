Son dakika haberi! Mengen'de 4. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla "4. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenleneceği bildirildi.

Şenliğin düzenleme komitesi başkanı merhum Hüseyin Varlık'ın oğlu Varol Varlık, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl geniş kapsamlı çalışmalar yaparak şenliği yurt içinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Amaçlarının kültür varlıklarını genç nesillere aktararak yaşatmak olduğunu vurgulayan Varlık, şunları kaydetti:

"Mengen yöresel kültürünü, giysilerini, örf ve adetlerini tanıtma amaçlı etkinliklerin düzenlenmesini planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle temsili tören yapıldı. Bir önceki sene Gökçesu beldemizde binlerce kişinin katıldığı coşkulu şenlik yaptık. Bu yıl da Pazarköy'de yapacağız. Herkesi 22 Temmuz'da bekliyoruz. Yöresel giyim kültürünün yaşatılacağı, temsili nişan töreni ve eğlencelerin olacağı şenlikte 1500 kişilik yemek ikramı da olacak."