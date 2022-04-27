MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI

27.04.2022 16:36

MERSİN'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Mezitli ve Erdemli ilçelerinde torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüpheli belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram metamfetamin, 142 adet uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve suçtan elde edilen 3 bin 250 TL ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI
MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI
MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI
MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI
MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika


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