Son dakika haberi: Mersin polisinden vatandaşlara 3 dilde "sokağa çıkmayın" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Mersin polisinden vatandaşlara 3 dilde "sokağa çıkmayın" uyarısı

06.12.2020 17:25
Son dakika haberi: Mersin polisinden vatandaşlara 3 dilde

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri vatandaşlara anonsla Türkçe, Arapça ve Zazaca "sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri vatandaşlara anonsla Türkçe, Arapça ve Zazaca "sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri mahalle ve sokakları dolaşarak Türkçe, Arapça ve Zazaca "Saygıdeğer hemşerilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olmalıyız. Tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun olduğu ortam daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Lütfen evlerimizden çıkmayalım." anonsu yaptı.

Mersin, Zazaca, Arapça, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin polisinden vatandaşlara 3 dilde 'sokağa çıkmayın' uyarısı - Son Dakika


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