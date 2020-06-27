Son dakika haberi | MICE sektörü pandeminin etkilerini ele aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | MICE sektörü pandeminin etkilerini ele aldı

Son dakika genel haberine göre - MICE sektörü pandeminin etkilerini ele aldı I-MICE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt: "Sektör şehir ve yerel ekonomileri destekleyen bir sektör" "Gerekli destek verilmezse sektör hayatta kalamaz" Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan, MICE sektörü temsilcileri krizden...

- MICE sektörü pandeminin etkilerini ele aldı

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I-MICE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt: "Sektör şehir ve yerel ekonomileri destekleyen bir sektör"

"Gerekli destek verilmezse sektör hayatta kalamaz"

İSTANBUL - Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan, MICE sektörü temsilcileri krizden çıkış yoluna ilişkin bir çalıştay raporu hazırladı. I-MICE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt, kendilerine gerekli desteğin yapılmaması halinde sektörün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği, Covid-19 pandemisi ile tamamen durma noktasına gelen "Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü"nün aldığı hasarı tespit eden ve sektörün geleceği konusunda detaylı bir çalıştay raporu hazırladı

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği, Covid-19 pandemisi ile tamamen durma noktasına gelen "Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü"nün aldığı hasarı tespit eden ve sektörün geleceği konusunda detaylı bir çalıştay raporu hazırladı. Yapılan çalışmaların sonuçları Beşiktaş Arnavutköy'de bir yatta I-MICE yöneticileri tarafından basın toplantısıyla açıklandı.

Pandeminin sektöre etkidi, sektörün krizden çıkışı, krizden çıkış önerileri gibi bir çok başlığın ele alındığı çalıştay raporun sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, gerekli desteklerin yapılmaması halinde sektörün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

"Pandemi ekonomik olarak bizleri ciddi derecede etkiledi"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan I-MICE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt, "5 milyar insanın evine kapandığı, 2,8 milyar insanın zorunlu olarak işine ara verdiği, hava yollarının uçamadığı, ülke ve şehirlerin karantina altına alındığı pandemi kaynaklı bir kriz ile karşı karşıyayız. Bu kriz ekonomik olarak bizleri ciddi derecede etkiledi. Bu krizle birlikte her zaman olduğu gibi ilk etkilenen ama son toparlanan sektör turizm sektörü oldu. ve bu sektöründe inci segmenti olan MICE segmenti oldu. Yani Türkiye'de bilinen adıyla kongre, toplantı, yurtiçi, yurtdışı motivasyon ve teşvik gezilerinin olduğu çok büyük bir sektör. Aynı zamanda 50 civarında sektör paydaşını barındırıyor. Ülke olarak 2015 yılından beri yaşadığımız talihsiz olaylar nedeniyle 5 yıldır toparlanamayan bir segmente ev sahipliği yapıyoruz. 5 yıldır yaşadığımız sıkıntıların küfelerini kaldıramamışken üstüne bir de pandemi sürecinin eklenmesiyle bu sektör artık hayatına devam etmesine olanak tanımıyor. Bu anlamda ülke büyüklerinin özellikle bürokrasinin ilgisini çekmek biz de varız demek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Hizmet ettiğimiz misafirlerimiz deniz kum güneş misafirine göre ülkemize 3-4 kat gelir bırakan bir misafir profili. Bu sektör şehir ve yerel ekonomileri destekleyen bir sektör. Bu sektör gerekli desteği alamazsa veya sunulan kısa dönemli çalışma ödeneği gibi desteklerin devamı gelmezse maalesef hayatta kalamaz" dedi.

I-MICE genel sekreteri Işıl Özmen ise "MICE segmenti ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bunu önemseyerek ulusal MICE çalıştayı yaparak tüm MICE sektöründeki paydaşlarımızı dinledik. Sorunlarını öğrendik. Bunlarla ilgili çalışma yaptık" şeklinde konuştu.

Hüseyin Kurt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:31 Kaynak: İHA

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