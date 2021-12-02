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Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın "ateş serbest" talimatıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın "ateş serbest" talimatıyla gerçekleştirildi

02.12.2021 16:43

Son dakika haber: Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın "ateş serbest" talimatıyla gerçekleştirildiKONYA Milli Deniz Topu'nun test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "ateş serbest" talimatının ardından Konya'da Karapınar Atış Alanında başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın "ateş serbest" talimatıyla gerçekleştirildi

KONYA Milli Deniz Topu'nun test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "ateş serbest" talimatının ardından Konya'da Karapınar Atış Alanında başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun test atışı için Karapınar Atış Alanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Deniz Topu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni silah sisteminin yapımında emeği geçenleri kutlayan Bakan Akar, "Bu yapılan çalışmaların hiçbiri son değil. Bunların her biri bir sonraki aşamanın başlangıcıdır. Çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

"Yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere dayandı"

Bir taraftan personel temini, eğitimi diğer taraftan da araç, gereç, silah, mühimmatın da yerli ve milli imkanlarla yapılmasına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Akar, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki, desteği ve sağladığı fırsatlarla yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere dayandı. Hiçbir şeyden yılmadan ülkemizin, egemenliği, bağımsızlığı, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Geçmişte parası verildiği halde alınamayan silah sistemlerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları söyledi: "Bunun için yerli ve milli üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzeme ile alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir sınırlama ile karşı karşıyayız. Onun için arazide silahlı kuvvetler personeli canı, kanı ile ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile büyük kahramanlık ve fedakarlıklar yaparken savunma sanayiinde çalışanlarımızın da onlara benzer şekilde fedakarlık ve kahramanlıkla üretim, planlama ve tasarım faaliyetlerine aralıksız devam etmeleri bir mecburiyettir. Daha düne kadar piyade tüfeklerimiz dahi kendi üretimimiz değildi fakat şimdi hafif silahlarımızın tamamı, zırhlı araçlarımız, helikopterlerimiz, İHA, SİHA, gemilerimiz, Fırtına toplarımız, bunların daha da ötesine geçmek üzere çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve bugüne kadar başardıklarımız, bundan sonra başaracaklarımızın önemli bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye güçlü bir ülke"

Dost, müttefik ve kardeş ülkelerin de Türkiye'den büyük beklentilerinin olduğunu aktaran Akar, "Önümüzdeki engelleri aşarak inşallah silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" dedi.

MKE'nin yapılan çalışmalarda önemli rolü olduğunu vurgulayan Akar, "Yeni kimliği ile MKE çok daha süratli, bunun örneklerinden biri şu anda karşımızda, rekabetçi, güçlü, etkin şekilde çalışmalarını sürdürecek ve faaliyetlerini çok daha yüksek boyutlara taşıyacaktır. Çeşitli yorumlar yapılmakta MKE'nin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait. Bunun dışında buradaki bütün denetim, kontrol hepsi de bakanlığımıza ait. Burada herhangi bir şekilde birtakım yorumlar yapmak anlamsız, yersizdir. Burada yapılması gereken, geç bile kalındığını herkesin görmesidir. Bu şekliyle MKE çok daha başarılı olacak, çok daha büyük hizmetleri yapacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız"

Yerli ve milli savunma sanayinin önemine bir kez daha vurgu yapan Akar, "Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve silahlı kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir. Bunun bilinmesi, görülmesi lazım. Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da, Milli Deniz Topu'nun önemine değinerek, "Denizdeki gücümüze güç katacak önemli bir başarı hikayesinin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz. Milli Deniz Topu, yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği seviyeyi göstermesi açısından büyük başarıdır" diye konuştu.

Üretimin kısa sürede tamamlanmasını önemli olarak nitelendiren Özbal, Milli Deniz Topu'nun buradaki testlerin ardından liman, seyir testlerinin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının yayımlanması sonrasında Bakan Akar tarafından verilen "ateş serbest" talimatı ile Milli Deniz Topu'nun test atışı gerçekleştirildi. Başarıyla yapılan atışın ardından Akar ve TSK komuta kademesi hatıra fotoğrafı çekildi, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Deniz Topu ile yapılan ilk atışın boş kovanını Bakan Akar'a hediye etti.

Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın ateş serbest talimatıyla gerçekleştirildi
Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın ateş serbest talimatıyla gerçekleştirildi
Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın ateş serbest talimatıyla gerçekleştirildi
Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın ateş serbest talimatıyla gerçekleştirildi

Hulusi Akar, Karapınar, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın 'ateş serbest' talimatıyla gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Milli Deniz Topu'nun test atışı Akar'ın "ateş serbest" talimatıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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