Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor - Son Dakika

Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor

25.02.2021 15:45

Son dakika haberine göre Kırsal bölgelerdeki dezavantajlı çocuklar için hayata geçirilen Motivasyon Otobüsü (Motibüs) projesi Şırnaklı çocuklarla buluştu.

Kırsal bölgelerdeki dezavantajlı çocuklar için hayata geçirilen Motivasyon Otobüsü (Motibüs) projesi Şırnaklı çocuklarla buluştu.

Merkeze bağlı İkizce köyü İlk ve Ortaokulu bahçesine gelen otobüs, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onları etkinliklerle buluşturdu.

Proje Koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kudret Armağan, 2 yıl önce başlattığı proje ile bugüne kadar aralarında Mardin, Kütahya, Ankara, İstanbul, İzmir, Yalova, Erzincan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere binlerce dezavantajlı çocuğa ulaştığını söyledi.

Projelerde valilik, belediye, ticaret sanayi odalarından da destek aldığını dile getiren Armağan, şunları kaydetti:

"Burada amacım dezavantajlı, engelli çocuklara öğrencilerin iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerini geliştirmek. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştım ama geride ulaşabileceğim binlerce çocuk var. Bunun için de çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. Amacım 81 ildeki çocuklara ulaşmak. Bu hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Hatta bunun ardından motivasyon otobüsünü yurtdışına da çıkarmak istiyorum."

6. sınıf öğrencisi Esma Caner de motivasyon otobüsüyle farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor
Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor
Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor
Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor

Dumlupınar Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kütahya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Motivasyon otobüsüyle dezavantajlı çocukları farklı etkinliklerle buluşturuyor - Son Dakika


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