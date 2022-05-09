Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.