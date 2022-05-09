Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2022 09:59
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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